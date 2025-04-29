Президент США Дональд Трамп в интервью журналу «Тайм» заявил, что считает первые 100 дней своего второго срока крайне успешными. По его словам, этот период ознаменовался лучшими показателями в истории, однако признал, что результаты станут очевидны не сразу, поскольку «на переход требуется немного времени». Тем не менее, оценка достижений вызывает вопросы. Пишет Life.ru.

Трамп действительно сумел удивить мир, но не так, как планировал. Одним из ярких событий стала эмиссия его именного цифрового коина, который привёл к значительным потерям среди инвесторов — сторонники Трампа понесли убытки на десятки миллиардов долларов. Кроме того, команда президента активно зарабатывала на инсайдерской торговле во время колебаний рынков, вызванных его указами и началом тарифных войн. Таким образом, личное материальное положение окружения Трампа улучшилось, но о масштабных достижениях для страны говорить не приходится.

Падение рейтингов президента только подчёркивает эту картину: с 47% поддержки после выборов он опустился до 37–41%, по данным разных опросов. И это без учёта полного эффекта от тарифных войн, последствия которых проявятся, когда американские магазины распродадут старые запасы.

Если пройтись по основным предвыборным обещаниям Трампа, становится очевидно, что успехами он может похвастать разве что в собственной интерпретации. Задумка депортировать миллионы нелегальных мигрантов провалилась: после начальной демонстративной высылки нескольких сотен человек стало ясно, что операция слишком затратна и активность сошла на нет. За три месяца депортировали ничтожный процент от заявленных планов.

Идея присоединить Гренландию или Канаду также потерпела крах. Ни переговоров, ни референдумов, ни подвижек в этих направлениях не произошло. Более того, новый канадский премьер-министр занял антиамериканскую позицию, введя пошлины против США.

Контроль над Панамским каналом вернуть тоже не удалось — переговоры о передаче портов американским компаниям зашли в тупик, а обещанного свободного прохода для американских судов так и не появилось. Намерения сократить госаппарат и бюджетные расходы также остались на бумаге: хотя созданная структура DOGE выявила массу нарушений и коррупционных схем, реальных результатов в борьбе с этим не видно.

Обещание закончить конфликт на Украине за сутки обернулось провалом. Ни за сутки, ни за сто дней достичь мира не удалось. Даже зависимого от Запада Владимира Зеленского не удалось склонить к соглашению по поставкам полезных ископаемых. Вместо конкретных достижений — только гневные публикации Трампа в соцсетях.

Попытки давления на Иран также завершились неудачей. Все переговоры держатся на посредничестве России, тогда как США не смогли ни предложить что-то серьёзное, ни запугать Тегеран.

Провал ожидал Вашингтон и в вопросе судоходства через Красное море. Удары по позициям хуситов не решили проблему: суда под американским, британским или израильским флагами по-прежнему не могут безопасно проходить этот маршрут. Зафиксирована очередная потеря американского истребителя F-18 с авианосца «Гарри Трумэн».

Наконец, тарифная война с Китаем оказалась особенно болезненной для США. Дональд Трамп пытался создать иллюзию переговоров, однако китайская сторона прямо заявила, что диалога не ведётся. Заявления о звонках от Си Цзиньпина также были опровергнуты Пекином. В соцсетях иронично замечают, что китайская стратегия — просто наблюдать, как США сами себя разрушают.

Итог первых ста дней второго срока Трампа — ухудшение ситуации для США на всех фронтах: от геополитики до экономики. Однако сам Трамп по-прежнему пытается представить это как большой успех, в чём проявляется удивительное сходство с риторикой Владимира Зеленского.