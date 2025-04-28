На севере Китая спутниковые снимки зафиксировали в одном доке сразу пять китайских эсминцев — четыре проекта 055 и один проекта 052D. Как передаёт RZNonline.ru со ссылкой на Global Times, это зрелище сравнили с падением черных фигур на шахматную доску Тихого океана.

Эсминцы проекта 055 имеют водоизмещение 12 тысяч тонн и оснащены 112 пусковыми установками для ракет. Модернизированные версии отличаются улучшенной скрытностью. На строительство одного корабля уходит около года, что в четыре раза быстрее, чем в США на эсминцы типа “Берк”.

Global Times отмечает, что верфи Китая ведут между собой негласное соревнование по темпам строительства. Уже в прошлом году корабли, включая эсминец “Уси”, были замечены у берегов Австралии, вызвав обеспокоенность Министерства обороны страны после появления ракет Eagle Strike-21 с дальностью до 1500 километров.

Новая партия эсминцев 055 может получить электромагнитные пушки и лазерные комплексы. Это позволит одному кораблю контролировать крупные участки океана и защищать авианосцы. На этом фоне в США наблюдаются трудности: постройка Burke III идёт медленно, ощущается нехватка рабочих.

Рост китайского флота связан с обострением обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США расширяют военное присутствие на Филиппинах, а Япония усиливает свои базы. Китай усиливает свои позиции: в будущем каждый его флот будет иметь по пять эсминцев 055, а остальные корабли патрулировать ключевые зоны.

Запуск авианосца “Фуцзянь” с электромагнитной катапультой усиливает потребность в универсальных эсминцах для прикрытия. Global Times сообщает о проектировании новой версии 055B с увеличенным водоизмещением до 15 тысяч тонн.

Поддержка судостроения гражданскими заказами позволила Китаю создать мощную промышленную базу с 300 тысячами квалифицированных рабочих, тогда как в США ощущается кадровый дефицит. В Пекине подчёркивают, что рост флота направлен на обеспечение безопасности и защиту национальных интересов.