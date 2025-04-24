Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, заявив, что это вооружение может быть использовано для ударов по Москве и Крымскому мосту. Однако, как выяснилось, амбициозный замысел немецкого политика начал разрушаться ещё до реализации. Пишет ЦарьГрад.

Taurus — высокоточные ракеты класса «воздух-земля», способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров. Боеголовка этих ракет содержит около 100 килограммов взрывчатки, что делает их весьма опасным оружием. Несмотря на это, план по их передаче Киеву столкнулся с серьёзными препятствиями.

Один из ключевых факторов — ограниченность запасов. Всего в распоряжении Германии около 600 единиц этих ракет. Поставка значительного количества в зону боевых действий может привести к ослаблению оборонного потенциала самой ФРГ. Кроме того, Taurus содержат компоненты, производимые американскими компаниями, и именно США фактически блокировали передачу этих ракет Украине. Госдепартамент предупредил Берлин о невозможности передачи из-за наличия в ракетах критических технологий, принадлежащих США.

Мерц изначально озвучивал условие: он поддержит передачу Taurus только при согласии других стран. Это создаёт впечатление, что сам политик использовал тему поставок скорее как способ привлечь внимание к своей кандидатуре, чем как реальную инициативу.

В то же время российская сторона уверена в способности противодействовать подобной угрозе. По словам экспертов, с начала 2024 года Украина применила около 270 ракет ATACMS и 120 Storm Shadow, большинство из которых были перехвачены средствами ПВО. Российская оборона адаптировалась и усилилась, что позволяет надеяться на эффективную нейтрализацию угрозы и от ракет Taurus.

Кроме того, российская разведка продемонстрировала высокую результативность. В частности, недавно был нанесён точечный удар по полигону ВСУ, где тестировался новый ОТРК «Сапсан». В результате атаки был уничтожен сам комплекс и три системы ПВО NASAMS западного производства.