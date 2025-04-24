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Польша делает решительный шаг к военному технологическому суверенитету: страна готовится начать серийное производство танков K2(PL) на своих предприятиях.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Польской группы вооружений (PGZ) Аркадиуш Бонк.

По его словам, переговоры с партнерами достигли финального этапа, и запуск производства на польской территории — вопрос ближайшего времени. Производство будет вестись на мощностях, принадлежащих PGZ.

Дополняя тему, временный поверенный в делах Украины в Польше Пётр Лукасевич сообщил о создании совместных польско-украинских оборонных предприятий. Их базой также станет польская инфраструктура.

Эксперты отмечают, что такие шаги укрепляют оборонную промышленность Польши и позволяют стране играть более активную роль в европейской и международной безопасности.

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