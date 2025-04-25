Может ли певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) вернуться в Россию? Этот вопрос нередко всплывает в СМИ. Общественный деятель и блогер Вадим Манукян в разговоре с журналистами высказал мнение, что звезда, как и многие другие, внесённые в список иноагентов, может строить планы на возвращение в Россию.

По словам Манукяна, ключевым фактором для таких возвращений может стать завершение специальной военной операции (СВО). Он уверен, что те, кто не находится под уголовным преследованием, будут искать пути обратно. «Земфира в последнее время заметно снизила активность в поддержке Украины на своих выступлениях. Это может быть сигналом, что она рассчитывает на возможность возвращения», — заметил общественник.

Однако дорога домой для артистки пока остаётся тернистой. В этом году Земфира пыталась оспорить свой статус иноагента, обратившись в Верховный суд. Но попытка не увенчалась успехом: суд отказал в исключении её из реестра. Депутат Госдумы Александр Шолохов подтвердил, что оснований для пересмотра решения нет.

Ситуация с другими известными личностями тоже не внушает оптимизма. Манукян упомянул рок-группу «Би-2», где статус иноагента носит только один из участников — Лёва (настоящее имя Егор Бортник, внесён Минюстом в реестр). «Сомневаюсь, что с него снимут этот ярлык. Но не исключено, что остальные музыканты группы могут дистанцироваться от него ради продолжения карьеры в России», — предположил блогер.