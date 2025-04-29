28 апреля 2025 года американский портал Army Recognition сообщил о событии, которое может изменить баланс сил на морях. Палубный истребитель J-35, разработанный Шэньянским институтом корпорации AVIC, впервые взлетел с помощью электромагнитной катапульты с борта китайского авианосца «Фуцзянь». Китайский сайт Sohu, на который ссылается издание RZNonline.ru, отметил, что это достижение ознаменует переход китайского флота в новую технологическую эпоху.

Спутниковые данные подтверждают: во время седьмых морских испытаний «Фуцзянь» выполнял сложные манёвры в Бохайском заливе, необходимые для отработки операций палубной авиации. Авианосец, оборудованный электромагнитной катапультой, обладает серьёзными преимуществами над кораблями, использующими устаревшие паровые катапульты. Новая система позволяет на 30% сократить энергопотребление, динамически регулировать силу запуска и увеличивать интенсивность взлётов: интервал между ними теперь составляет всего 90 секунд, а общее число вылетов выросло на 50%.

Китай не ограничился одной платформой. Десантный корабль типа 076 «Сычуань» также оснащён электромагнитной катапультой, став первым в мире судном этого класса с подобной системой. Это открывает возможность превращать десантные корабли в полноценные авианосные платформы, расширяя оперативные возможности ВМС Китая.

Введение на борт «Фуцзяня» истребителя J-35, обладающего дальностью полёта до 1350 километров и способного нести гиперзвуковые ракеты Eagle Strike-21, резко изменило расстановку сил в Тихоокеанском регионе. Теперь китайские авианосные группы могут отодвигать линию обороны за пределы первой и второй островных цепей, создавая прямую угрозу американским базам.

Интеграция электромагнитных катапульт с беспилотниками открывает новые перспективы для китайского флота: массовый запуск дронов, управление смешанными группами пилотируемых и беспилотных аппаратов становятся реальностью. Дополнительные технологические достижения, такие как маховиковые накопители энергии, сверхпроводники и электромагнитные системы посадки, позволяют «Фуцзяню» выполнять до 160 вылетов в сутки, что ставит его вровень с американскими авианосцами.

Китайские успехи в морской сфере уже начали менять ситуацию в мире. ВМС стран Юго-Восточной Азии ускоряют модернизацию, в Европе пересматриваются программы обновления авианосцев, а Индия вынуждена наращивать инвестиции в проект INS Vishar, сталкиваясь с серьёзными технологическими трудностями.

Первый успешный взлёт J-35 с борта «Фуцзяня» стал не просто новой вехой для Китая. Он ознаменовал начало новой эры в мировом океане, где Пекин выходит на роль одного из ключевых игроков, способных задавать новые правила морского противостояния.