Опыт украинского конфликта стал для американских военных конструкторов тревожным сигналом: тяжелая техника нуждается в срочной модернизации. Как сообщает РИА Новости, в Пентагоне осознали, что существующая версия основного боевого танка M1A2 Abrams достигла предела возможных улучшений, и приступили к разработке новой модели — M1E3.

На необходимость перемен указывает бригадный генерал Джеффри Норман: танк должен стать более мобильным и живучим, чтобы сохранить свою эффективность на будущих полях сражений. В противном случае попытки модернизации только увеличат массу уже тяжелого «Абрамса» и осложнят его обслуживание.

Планируемые изменения для M1E3 значительны. Танк получит встроенную активную защиту, автомат заряжания, позволяющий сократить экипаж до трёх человек, необитаемую башню и новую гибридную силовую установку вместо старой газотурбинной AGT1500. Важной задачей станет снижение тепловой и электромагнитной сигнатуры машины, что повысит её скрытность на поле боя.

Решение об установке автомата заряжания показывает, что Пентагон перенимает опыт российской школы танкостроения. Аналогичный путь выбрали и в Германии, где новую машину KF51 Panther оснастили автоматом, чтобы справляться с тяжёлыми боеприпасами для 130-миллиметровой пушки.

Создание нового «Абрамса» поручено General Dynamics Land Systems. Однако сроки вызвали недовольство высшего армейского руководства: по первоначальным оценкам, разработка первого танка заняла бы 65 месяцев. Начальник штаба армии США Рэнди Джордж потребовал ускорить процесс, сократив сроки втрое.

Как сообщает Defense News, американские военные намерены упростить юридические процедуры, чтобы снять барьеры, мешающие быстрому созданию техники. При этом есть риск, что упрощение контроля сделает расходование бюджетных средств ещё менее прозрачным, учитывая, что Пентагон уже неоднократно проваливал аудиторские проверки.

По расчетам Пентагона, первые образцы нового танка могут быть готовы уже через 24–30 месяцев. Кроме того, программа M1E3 рассматривается как пробный шаг к масштабной реформе всей системы военных закупок в США, что может в будущем изменить подход к разработке всей бронетехники.