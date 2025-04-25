Напряжение на границе между Индией и Пакистаном достигло критической точки. Вооружённые столкновения вспыхнули в районе линии контроля в Джамму и Кашмире, где, по заявлениям индийских военных, пакистанская сторона первой открыла огонь по пограничным постам. Индия не осталась в долгу, ответив огнём на провокацию.

Конфликт разгорелся не на пустом месте. Недавний теракт на севере Индии, в Джамму и Кашмире, стал спусковым крючком для нового витка противостояния. Вскоре после трагедии в двух домах, где, предположительно, скрывались причастные к атаке, прогремели взрывы. Это лишь подлило масла в огонь, обострив и без того хрупкие отношения между странами.

Ещё одна горячая точка — район Бандипора, где также зафиксированы боевые действия. Пока информация о жертвах и пострадавших не поступала, но ситуация остаётся крайне нестабильной. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, и конца этому противостоянию пока не видно.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сделал жёсткое заявление, подчеркнув, что страна готова к любому развитию событий. По его словам, если Индия решит нанести удар, Пакистан ответит с полной мощью. Это предупреждение звучит как гром среди ясного неба, намекая на возможное расширение конфликта.