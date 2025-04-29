Отеки — это не просто косметический дефект, а сигнал организма, который может указывать как на банальную усталость, так и на опасные заболевания. Припухлость ног, рук или даже вздутие живота — явление, знакомое многим, но мало кто знает, когда стоит бить тревогу. Кардиохирург Дмитрий Огнерубов объясняет, что скрывается за этим симптомом и как не пропустить тревожные звоночки.

Представьте: после долгого дня ноги отекают, кожа кажется натянутой, а при нажатии остается вмятина. Это может быть результатом соленого ужина или многочасового сидения. Но если к этим признакам добавляются одышка, боль в груди или нерегулярное сердцебиение, пора насторожиться. Такие симптомы могут указывать на серьезные проблемы, вроде сердечной недостаточности или тромбоза глубоких вен.

Особенно внимательными стоит быть путешественникам. Долгие перелеты или поездки часто провоцируют отеки ног из-за застоя крови. Если припухлость возникает только на одной ноге и сопровождается болью, это может быть признаком тромба. В таких случаях медлить нельзя — нужна срочная консультация врача.

Отеки не всегда безобидны. Если их игнорировать, они способны привести к скованности движений, проблемам с ходьбой и даже образованию язв или рубцов на коже. Более того, застой жидкости повышает риск инфекций, превращая небольшой дискомфорт в серьезную угрозу здоровью.

Среди причин отеков — не только образ жизни, но и внутренние сбои. Беременность, избыток соли в рационе или малоподвижность играют свою роль, но иногда виноваты болезни почек, цирроз печени или проблемы с сердцем. Например, при сердечной недостаточности кровь застаивается в конечностях, а при циррозе жидкость скапливается в брюшной полости, вызывая вздутие.

Как справиться с дискомфортом? Если отеки связаны с физической нагрузкой, помогут простые действия: поднимайте руки выше уровня сердца или пейте напитки с электролитами для восстановления баланса. Во время перелетов спасают компрессионные чулки и легкие движения ногами, чтобы разогнать кровь.

Но если отеки держатся дольше двух недель или сопровождаются тревожными симптомами, откладывать визит к врачу нельзя. Своевременная диагностика может предотвратить осложнения и вернуть легкость вашим шагам. Помните: здоровье не терпит пренебрежения, и даже маленький отек может быть сигналом к действию.