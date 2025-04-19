В зоне специальной военной операции зафиксировано бегство группы англоязычных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Кадры, опубликованные Telegram-каналом ANNA NEWS, запечатлели, как бойцы в панике покидают позиции, пробираясь через окопы под звуки выстрелов.

На видео отчетливо слышны выкрики на английском языке: бойцы командуют друг другу «Five!» (пять) и «Move!» (двигайтесь), а в какой-то момент один из них упоминает «русских». Судя по напряженной обстановке и хаотичным движениям, группа оказалась в критической ситуации, вынудившей их к поспешному отступлению. В описании к ролику уточняется, что бегство началось после появления на горизонте пятерых русских штурмовиков, чье присутствие стало для наемников сигналом к отходу.

Этот случай — не первый, когда иностранные наемники ВСУ оказываются не готовы к столкновению с противником. Ранее стало известно, что испаноговорящие бойцы, переброшенные украинским командованием в район села Гоголевка Курской области, также были вынуждены спешно покинуть свои позиции. Эти эпизоды поднимают вопросы о боеспособности и мотивации иностранных подразделений, участвующих в конфликте.

Видео из окопов стало очередным свидетельством того, как быстро может меняться ситуация на линии фронта, где даже малейшее изменение баланса сил заставляет бойцов принимать решения за считанные секунды. Пока наемники бегут, звуки стрельбы на фоне напоминают о том, что поле боя не прощает ошибок.