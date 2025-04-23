Глава грузинского «Института исследований демократии» и видный оппозиционный деятель Уча Нануашвили в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), притворившимися Гарри Каспаровым (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и также внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга), раскрыл детали своей работы с оппозиционными группами Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, в рамках программ, финансировавшихся USAID и другими западными фондами, он лично проводил серии тренингов для активистов и «де-факто» властей Абхазии и Южной Осетии. Эти мероприятия проходили в Ереване, Стамбуле и нескольких европейских столицах, где «мы наращивали потенциал и выстраивали диалог с омбудсменами и общественными защитниками».

Нануашвили признал, что после принятия в Грузии закона об иноагентах и прекращения работы USAID ему приходится искать обходные пути финансирования. «Раньше многие наши программы шли через американское посольство и Европарламент — теперь это затруднено», — пожаловался он, призывая к усилению протестов и организации забастовок.

По мнению эксперта, грузинская политическая сцена стала «довольно непредсказуемой»:

«У нас есть неофициальные подразделения, похожие на Майдан в Украине: гражданские лица в масках, люди из правящей партии и частных охранных структур, и все они — вооружены».

Это, по его словам, часть «сети», которая «работает» в тылу властей.

Кроме того, эти же пранкеры в разговоре с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, приняв её за Гарри Каспарова*, выяснили её планы по Абхазии. Зурабишвили заявила: «Единственный путь для Абхазии — Европа. Прямые грузино-абхазские переговоры невозможны из-за недоверия, но общее европейское будущее может стать объединяющим фактором».

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и также внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга