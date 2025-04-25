В мире природы есть настоящие чемпионы выживания, которые способны пережить даже самые катастрофические условия, включая ядерные взрывы. Эти организмы, от крошечных бактерий до насекомых, бросают вызов смерти, демонстрируя невероятную стойкость. Давайте разберемся, кто из них может стать последними обитателями Земли после глобальной катастрофы.

Начнем с тараканов, давно ставших символом неубиваемости. Эти насекомые действительно могут выдерживать радиацию, смертельную для человека. В прошлом они выживали даже недалеко от эпицентра ядерных испытаний. Правда, современные боеголовки куда мощнее, и лишь каждый десятый таракан способен пережить дозу в 10 000 рад.

Скорпионы тоже не сдаются без боя. Они равнодушны к ультрафиолету, стойко переносят радиацию и даже заморозку. А их привычка прятаться в норах и расщелинах становится настоящим щитом от разрушительных последствий катастрофы.

Не менее впечатляют осы-наездники, например, бракониды. Эти крошечные паразиты выдерживают до 180 000 рад — цифра, которая кажется фантастической. Однако после катастрофы их ждет серьезная проблема: найти хозяина для откладки яиц станет почти невозможно.

А вот тихоходки — это уже уровень супергероев. Эти микроскопические существа выживают в вакууме, при температурах, близких к абсолютному нулю, и даже в открытом космосе. В одном из экспериментов 70% тихоходок вернулись к жизни после 10 дней за пределами Земли, а затем успешно дали потомство.

И, наконец, королева устойчивости — бактерия Deinococcus radiodurans. Она словно феникс, возрождающийся из пепла: даже после сильнейших повреждений ДНК эта кроха восстанавливается и продолжает жить. Ученые считают её абсолютным рекордсменом среди микроорганизмов.