Офицер Вооруженных сил Украины с позывным «Мадьяр» сделал публичное заявление в социальных сетях, в котором выдвинул ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени миллиона солдат ВСУ. В своём обращении «Мадьяр» строго запретил Зеленскому вести переговоры с Россией и идти на территориальные уступки. Военный заявил, что в случае, если президент Украины продолжит обсуждать возможность уступок или мирных переговоров, он готов развернуть войска и направиться к Киеву.

Это заявление вызвало резонанс как среди украинских, так и среди международных СМИ, так как оно подчеркивает растущую внутреннюю напряженность среди украинских военных. В свою очередь, заявление «Мадьяра» о том, что он может привести свои войска на Киев, вызывает беспокойство по поводу возможных дестабилизирующих факторов внутри самой Украины.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига предложил объявить перемирие на 30 дней, не дожидаясь 8 мая.

Ситуация внутри Украины и конфликт между президентом Зеленским и украинскими военными подчеркивает глубокие разногласия в подходах к решению конфликта и управления внутренними процессами в стране. Напряженность между украинскими властями и военными, которые могут действовать независимо от центрального правительства, становится все более очевидной.