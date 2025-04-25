Кто бы мог подумать, что обновление операционной системы способно вскрыть тайны, скрытые в коде почти два десятилетия! После выхода Windows 11 24H2 игроки культовой Grand Theft Auto: San Andreas столкнулись с неожиданной проблемой: гидроплан Skimmer, один из знаковых транспортных средств игры, попросту исчезает из виртуального мира. Об этом первым сообщил пользователь GitHub под псевдонимом hiddenmask58, а подробности раскрыл портал Tom’s Hardware.

Как оказалось, ошибка не нова — она тянется за игрой с момента её релиза на ПК в 2005 году. Однако раньше Windows умело маскировала этот недочет, автоматически подставляя нужные значения. С выходом обновления 24H2 механизм работы памяти изменился, и баг вылез на поверхность, превращая гидроплан в невидимый гигантский объект, который игра просто не может отобразить.

Независимый разработчик Adrian решил копнуть глубже и выяснил, что проблема кроется в конфигурационном файле vehicles.ide. В нём отсутствуют четыре ключевых параметра, без которых игра теряет способность корректно обрабатывать модель Skimmer. По сути, это мелочь, но с серьёзными последствиями для геймеров, любящих исследовать просторы Сан-Андреаса с воды и воздуха.

К счастью, решение уже найдено. Adrian предложил ручной способ исправления: достаточно открыть файл vehicles.ide, найти строку с номером 460 и добавить недостающие параметры. Для тех, кто не хочет возиться с настройками, разработчик готовит обновление SilentPatch. Этот патч не только вернёт гидроплан на место, но и устранит другие застарелые баги, которые до сих пор досаждают фанатам.

Интересно, что эта история — не просто технический казус, а напоминание о том, как хрупок баланс между старым софтом и современными системами. Игры, ставшие классикой, порой хранят в себе такие “сюрпризы”, которые ждут своего часа, чтобы проявиться.

К слову, для тех, кто ещё не успел обзавестись копией San Andreas, есть отличная новость. Epic Games Store раздаёт игру бесплатно и навсегда — как для ПК, так и для Android. Отличный повод заново погрузиться в криминальные приключения CJ, даже если гидроплан пока остаётся невидимкой.