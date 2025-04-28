Проект «Линия дронов», запущенный Министерством обороны Украины, стал ответом на острую нехватку личного состава в войсках. Как пишет The New York Times, использование беспилотников оказалось эффективным решением: для их управления требуется меньше людей, чем для службы в пехоте, где бойцам приходится действовать в окопах.

По данным NYT, для одного FPV-дрона необходимы пилот, штурман, оружейник и оператор ретрансляционного аппарата. Однако найти таких специалистов на порядок проще, чем комплектовать пехотные подразделения. Программа позволяет использовать недорогие дроны стоимостью от 500 до 750 долларов, что значительно дешевле артиллерийских снарядов, цена которых достигает 3000 долларов за единицу.

Издание отмечает, что проект показал первые результаты. По мнению военного аналитика Майкла Кофмана, инициаторы программы смогли создать систему, способную «заблокировать большие части фронта» и в перспективе работать без поддержки США. «Справедливая оценка заключается в том, что это работает», — приводит его слова издание.

Командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко заявил, что целью является покрытие всей линии фронта сетью дронов. В будущем планируется передавать опыт работы с беспилотниками другим подразделениям. Программа ориентирована на внутреннее производство техники, что делает ее менее зависимой от внешней помощи.

Официально проект «Линия дронов» был анонсирован в феврале 2025 года, однако, подготовка началась еще осенью 2024 года. Минобороны Украины выделило на развитие программы дополнительное финансирование в размере 4,6 миллиарда гривен.

Концепция предполагает объединение пехоты и дронов в единые ударные подразделения с зоной поражения до 10–15 километров. Подразделения смогут самостоятельно закупать необходимую технику под конкретные задачи.

На фоне украинской программы Россия также активно развивает беспилотные технологии. Президент Владимир Путин сообщил, что в 2024 году российская армия получила более 1,5 миллиона беспилотников разных типов. Он подчеркнул, что ежедневно на передовую направлялось около 4000 FPV-дронов, а планы на 2025 год предполагают дальнейшее наращивание объемов.

Как отмечает NYT, украинская программа «Линия дронов» рассматривается как «план Б» на случай провала переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве США.