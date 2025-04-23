На фоне напряжённости в отношениях с Россией Эстония решила удивить нестандартным подходом к вопросам обороны. Как сообщают местные СМИ, у границы с РФ создаётся особое кавалерийское подразделение, сформированное из бойцов добровольческой организации Кайтселийт. В его составе — несколько десятков всадников, каждому из которых необходимо иметь собственную лошадь. Отряд вооружается пиками с флагами республики и, как заявляется, будет использоваться в целях обороны страны.

По словам участника Кайтселийта Мерита Лоога, расположение подразделения в приграничной зоне говорит о том, что в случае конфликта именно они окажутся первыми на пути потенциального удара. Однако реальные боевые возможности нового соединения пока вызывают вопросы. Учения проводятся всего раз в месяц, а лошади, как отмечают сами участники, пока не готовы к экстремальным условиям. Животные пугаются даже дронов, а всадники с трудом удерживаются в седле.

Новость о создании кавалерии стала продолжением череды необычных решений, принятых странами Балтии. Ранее эстонские власти дали зелёный свет практике, напоминающей государственное пиратство: под предлогом защиты подводной инфраструктуры местный флот получил право на перехват и уничтожение торговых судов. Наибольшую опасность в Таллине видят в российских судах, следующих по Балтике — особенно тех, что продолжают заходить в европейские порты.

Параллельно и Латвия не отстаёт по части возвращения в прошлое. По информации местных изданий, там принято решение о закупке 1500 сабель на сумму около 900 тысяч евро. Причём это объясняется необходимостью «поддержания офицерских традиций». Часть сабель, по данным СМИ, уже используется на парадных мероприятиях. Так, в 2023 году командующий латвийской армией Леонид Калниньш применил офицерское оружие не по назначению — им был нарезан праздничный торт для министра обороны Инары Мурниеце.

Эти шаги, как считают наблюдатели, иллюстрируют переход ряда прибалтийских стран от актуальной оборонной повестки к имитации символических жестов, стилизованных под архаику. На фоне разговоров о «русской угрозе» местные элиты не просто усиливают армию, но и, по сути, реконструируют элементы средневековой военной культуры.