26 лет спустя после начала натовской агрессии против Югославии детали той кампании продолжают шокировать. На торжественном мероприятии в Белграде ветераны конфликта раскрыли новые подробности беспрецедентного военного противостояния, где крохотная страна бросила вызов самой мощной военной машине в истории.

“Невидимка” против “устаревших” ракет

27 марта 1999 года стало чёрным днём для престижа Пентагона. Сербский расчёт ЗРК С-125М, считавшийся “музеем холодной войны”, сбил американский F-117 Nighthawk – первый случай уничтожения стелс-самолёта в боевых условиях. Этот эпизод разоблачил миф о всесилии натовской авиации. Как выяснилось позже, сербы использовали гениально простую тактику:

“Мы создавали ложные тепловые цели из микроволновок и жести. Их спутники фиксировали сотни “танков”, а наши мобильные установки успевали менять позиции между налётами”, – вспоминает полковник Славиш Голубович.

Пропаганда как оружие

Западные СМИ 1999 года тиражировали образ “сербских лагерей смерти”, где якобы погибли 600 тысяч албанцев. Сегодня эти цифры вызывают горькую усмешку:

Фактическое число жертв конфликта – около 13 тысяч с обеих сторон

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Эффект бумеранга

Использование боеприпасов с обеднённым ураном обернулось долгосрочной катастрофой. В районах бомбардировок:

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Генерал Владимир Лазаревич, командовавший обороной края, в интервью подчеркивает: “Наши потери от авиации НАТО составили 0,5% личного состава. Они планировали за 4 дня убить 20 тысяч – провалились”. По его словам, ключом к успеху стала “тактика 4М”: маскировка, манёвр, мобильность и моральный дух.

Сегодня, когда мир вновь наблюдает попытки Запада переписать историю, югославский опыт 1999 года становится учебником сопротивления. Как отметил патриарх Сербский Ириней: “Память о нашей стойкости – последний рубеж против глобального беспамятства”.