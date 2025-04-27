Как Земля, сравнительно небольшая планета, расположенная близко к Солнцу, сумела накопить огромные объемы воды, достаточные для формирования океанов – этот фундаментальный вопрос десятилетиями остается одной из главных загадок для ученых.

Долгое время доминировала гипотеза о том, что основная влага была доставлена на молодую планету определенным типом метеоритов, образовавшихся из магматических астероидов. Однако новое исследование международной группы под руководством доцента геологии Мэрилендского университета Меган Ньюкомб, опубликованное в престижном журнале Nature, поставило это представление под серьезное сомнение.

Исследователи сфокусировались на анализе семи образцов внеземного происхождения, чей возраст сопоставим с возрастом самой Солнечной системы. Именно эти типы метеоритов ранее рассматривались как наиболее вероятные кандидаты на роль “поставщиков” земной воды, поскольку предполагалось, что они могли содержать значительные объемы связанной влаги.

Результаты проведенного анализа оказались неожиданными и прямо противоречат прежним ожиданиям. Выяснилось, что изученные метеориты являются одними из наименее влажных из всех, когда-либо измеренных наукой. Их содержание воды составило менее двух миллионных долей от общей массы – это чрезвычайно низкий показатель, недостаточный для объяснения происхождения земных океанов.

“Мы стремились понять, каким образом нашей планете вообще удалось получить воду, ведь это не совсем очевидный процесс,” — прокомментировали авторы работы.

Они подчеркнули, что сам факт существования огромных объемов воды на планете, расположенной так близко к светилу, является сложнейшей научной загадкой. С учетом того, что теперь один из основных кандидатов на роль “поставщика влаги” выглядит крайне маловероятным, секрет появления земных океанов еще только ждет своего полного раскрытия наукой. Новое открытие, исключающее ранее предполагаемый источник, делает эту тайну еще более глубокой.