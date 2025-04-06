Современные гаджеты требуют нового подхода к энергопотреблению

Ежевечерний ритуал миллионов пользователей – подключить телефон к розетке перед сном – оказался опасной практикой. Эксперты в области мобильных технологий предупреждают: погоня за 100% заряда превращается в скрытого убийцу аккумуляторных батарей.

Принцип «полный бак – спокойная совесть» работает против владельцев смартфонов. Александр Джакония, руководитель исследовательского центра крупного телеком-оператора, в эксклюзивном комментарии для RT раскрыл механизм разрушения литий-ионных элементов. «Пиковые значения напряжения при полной зарядке создают эффект постоянного стресса для батареи, аналогичный бегу с предельной скоростью», – пояснил специалист.

Экспертный парадокс: чтобы продлить жизнь аккумулятора, нужно сознательно ограничивать его возможности. Оптимальный рабочий диапазон составляет 20-80% – в этих рамках химические процессы протекают максимально стабильно. Знакомые всем 40% заряда в новых устройствах – не случайность, а продуманная мера производителей для сохранения ресурса батареи во время хранения.

Ночная подзарядка провоцирует «эффект качелей» – постоянное восполнение 1-2% заряда

Температура устройства в зарядном режиме превышает оптимальную в 1.5 раза

Год эксплуатации с перезарядом сокращает ёмкость батареи на 25-30%

Специалисты предлагают революционный подход: вместо marathon charging практиковать «дробное питание» для гаджетов. Пятиминутные подключения к powerbank в течение дня сохраняют ресурс лучше, чем многочасовое «кормление» от сети. Главное правило – прекращать зарядку при достижении 80%, начинать – при опускании стрелки ниже 20%.

«Лучший способ позаботиться о смартфоне – перестать воспринимать его как банковский сейф для энергии», – резюмировал Джакония.

⚠️ Проверенный совет: активируйте в настройках смартфона режим «Оптимизированной зарядки» – система автоматически будет удерживать заряд в безопасном диапазоне.