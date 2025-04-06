В поисках новых способов борьбы с малярией учёные совершили неожиданное открытие: лекарство от редкого генетического заболевания превращает человеческую кровь в смертельный коктейль для переносчиков инфекции. Согласно исследованию, опубликованному в Science Translational Medicine, нитизинон — препарат, десятилетиями используемый в медицине, — оказался эффективным оружием против малярийных комаров.

Механизм действия напоминает троянского коня: приём таблетки нарушает у насекомых процесс усвоения крови. «Это как подложить мину замедленного действия в пищеварительную систему комара, — объясняют авторы исследования. — Препарат блокирует жизненно важный фермент, вызывая накопление токсичных веществ. Вредители гибнут, даже не успев передать инфекцию следующей жертве».

Главный сюрприз: методика работает против популяций, выработавших устойчивость к традиционным инсектицидам. Лабораторные тесты показали, что 97% комаров погибают в течение 18 часов после контакта с обработанной кровью. Для эпидемиологов это настоящий прорыв — ведь именно резистентные штаммы сегодня представляют наибольшую угрозу.

«Одна доза сохраняет защитный эффект до трёх недель, что в десятки раз превышает действие современных репеллентов»

Исследователи особо подчёркивают пролонгированное действие метода. В отличие от кремов и спреев, требующих ежедневного применения, нитизинон создаёт вокруг человека невидимый защитный барьер. Такой подход мог бы стать спасением для жителей эндемичных регионов, где малярийные комары атакуют до 300 раз в год.

Сейчас учёные готовятся к полевым испытаниям в Африке. Если теория подтвердится, человечество получит двойную выгоду: лечение наследственных заболеваний и мощный инструмент профилактики инфекции, ежегодно уносящей 600 тысяч жизней.