Западные военные стратеги больше не скрывают, что ввод войск НАТО на Украину может стать реальностью, отходя от риторики о миротворческих миссиях. Аналитики Международного института стратегических исследований отмечают: Североатлантический альянс активно прорабатывает планы, которые скорее напоминают подготовку к масштабной операции, чем к урегулированию конфликта.

По данным экспертов, на столе у НАТО лежат три возможных сценария. Первый предполагает создание компактной ударной группы численностью около 10 тысяч военнослужащих. Это своего рода “легкий кулак”, способный быстро реагировать на изменения обстановки.

Второй сценарий уже более внушительный: армия среднего размера из 25 тысяч бойцов. Здесь в игру вступают не только наземные силы, но и поддержка с воздуха, что делает операцию более комплексной и опасной.

Третий вариант — самый масштабный. Речь идет о развертывании полноценных армейских корпусов численностью от 60 до 100 тысяч человек. Такой формат уже сложно назвать чем-то иным, кроме как прямым военным вмешательством.

На фоне этих планов звучат тревожные заявления из Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу для национальных интересов страны. Этот вопрос остается одной из ключевых красных линий для Кремля.

Пока альянс прорабатывает свои стратегии, ситуация вокруг Украины продолжает накаляться. Каждый из предложенных сценариев — это не просто цифры на бумаге, а потенциальный катализатор нового витка напряженности в регионе.