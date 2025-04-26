Танк Т-90МС «Прорыв», оснащённый двигателем производства «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска, был представлен на международной выставке вооружений SITDEF PERU 2025. Как сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», новая версия боевой машины продемонстрировала полную боевую готовность и высокую эффективность на фоне современных угроз. Пишет URA.ru.

В компании подчеркнули, что танк, разработанный Уралвагонзаводом, успешно прошёл испытания в условиях высокоинтенсивных боевых действий. По оценке специалистов, он проявил выдающуюся стойкость ко всем существующим видам противотанковых средств и доказал способность выполнять сложнейшие задачи на поле боя. В «Рособоронэкспорте» отметили, что представленная машина даёт противнику минимальные шансы на выживание при прямом столкновении.

Вооружённые силы Перу хорошо знакомы с техникой советского и российского производства. На их вооружении с 1970-х годов находятся более 300 танков Т-55 — предшественников «Прорыва», также оснащённых челябинскими двигателями. Эти машины были поставлены в страну в рамках советской программы военно-технического сотрудничества с государствами Латинской Америки.

Танк Т-90МС «Прорыв» освоил использование управляемых ракет, что значительно расширило его боевые возможности. Сегодня эта машина способна применять широкий спектр боеприпасов, что делает её универсальным средством для решения задач на современном театре военных действий.