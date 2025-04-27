В одной из австралийских галерей развернулась необычная экспозиция под названием “Воскрешение”. Центральным элементом проекта является крошечный церебральный органоид – миниатюрная модель человеческого мозга, выращенная из клеток скончавшегося в 2021 году американского композитора Элвина Люсьера.

Церебральный органоид был выращен из перепрограммированных стволовых клеток, полученных из образца крови композитора, который он предоставил незадолго до своей смерти. Задача проекта – изучить, как биологическая активность мозга, даже выращенного в пробирке после смерти человека, может быть связана с творчеством и сознанием.

В рамках инсталляции выращенный мини-мозг интегрирован в сложную электрическую сеть. Эта система трансформирует электрическую активность нейронных импульсов органоида в акустические волны. Сама инсталляция состоит из двадцати латунных параболических тарелок, расположенных рядом с антеннами. За каждой тарелкой находится звуковой преобразователь и механический ударный элемент, которые реагируют на сигналы мини-мозга, формируя уникальный звуковой ландшафт, напоминающий музыку. Система способна улавливать нейронные сигналы с различных уровней “искусственного мозга”.

Отличительной особенностью проекта “Воскрешение” является его интерактивность. Органоид не просто генерирует звуки, но и способен отвечать на внешние звуковые раздражители. Система улавливает окружающие шумы, голоса посетителей или звуковые эхо и передает их обратно в органоид в виде электрических импульсов. Это создает замкнутую цепь взаимодействия, позволяя исследователям наблюдать за изменениями в активности органоида и даже за тем, как он может “обучаться” или адаптироваться к внешним стимулам.

Проект привлекает внимание как научного, так и художественного сообщества, поднимая сложные этические и философские вопросы о природе сознания, памяти и возможности сохранения творческого потенциала за пределами физического существования.