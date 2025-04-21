Мошенники не дремлют и находят все более изощренные способы обмана. На этот раз они прикрываются именем патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. Их мишень — не только миряне, но и священнослужители, которые становятся жертвами ложных сообщений о якобы принятых патриархом решениях.

Как рассказал Владимир Легойда, глава Синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ, аферисты действуют по всей стране и даже из-за рубежа. Они рассылают фальшивые письма, подписанные именем Кирилла, с информацией о мнимых церковных наградах, благотворительных инициативах или возведении в сан. Но итог всегда один — просьба перевести деньги.

Представьте: вам приходит письмо, полное торжественных слов о признании ваших заслуг, а в конце — ненавязчивое предложение “поддержать” некий проект. Звучит убедительно, особенно если вы далеки от церковных реалий. Но именно на этом и строится расчет мошенников.

Русская православная церковь бьет тревогу и призывает всех проявлять осторожность. Любые официальные решения патриарха или новости РПЦ публикуются только на проверенных ресурсах — например, на сайте Московского патриархата или епархий. Если сообщение вызывает сомнения, лучше перепроверить данные через синодальные структуры.

Если же письмо кажется откровенно подозрительным, не стоит молчать. Церковь советует немедленно обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь действия злоумышленников. Ведь каждый такой случай — это не только попытка обмана, но и удар по доверию к церковным институтам.

Важно помнить, что любые коммуникации от имени патриарха передаются исключительно через уполномоченных лиц, назначенных Священным Синодом. Никаких “личных” писем с просьбами о деньгах быть не может. Это железное правило.

В конечном счете, лучшая защита от таких схем — здравый смысл. Мошенники играют на эмоциях и доверии, но критическое мышление способно разоблачить их уловки. Будьте бдительны, и не позволяйте аферистам использовать святое в своих корыстных целях.