Российские вооружённые силы нанесли масштабный комбинированный удар по позициям противника в районе населённых пунктов Гуево и Горналь Курской области. По данным Telegram-канала «Изнанка», в результате скоординированной атаки с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и реактивной системы залпового огня «Ураган» был поражён пункт временной дислокации 92-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Сообщается, что в ходе этой операции были ликвидированы до 60 бойцов украинского подразделения. Удар был нанесён точно по координатам, где находились силы противника, что подтверждается видеоматериалами, опубликованными в Telegram-канале «Изнанка». Комбинация мощного ракетного удара и плотного залпового огня обеспечила максимальное поражение целей.

Тем временем стало известно, что украинские элитные подразделения предприняли попытку вырваться из окружения в Горнальском Свято-Николаевском монастыре в Суджанском районе, где ранее засели бойцы ВСУ. Попытка ночного прорыва обернулась для украинской стороны большими потерями. Российские военные, по информации военкоров, полностью перекрыли автомобильные дороги, ведущие к монастырскому комплексу, лишив врага логистической поддержки из Сумской области.

Ранее сообщалось, что украинские формирования разместили внутри монастыря миномётные и артиллерийские расчёты, превращая духовное сооружение в фортификационную точку. Теперь, по имеющимся сведениям, ВСУ утратили возможность получать подкрепление и снабжение через пограничные участки, что значительно ослабляет их позиции в регионе.

