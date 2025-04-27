Россия дала резкий ответ на новые недружественные шаги Лондона, что вызвало широкий резонанс в Великобритании. Как сообщает издание Mirror, Кремль не стал затягивать с реакцией на очередной виток санкционного давления и ввёл ограничительные меры против ряда британских политиков. АБН24 приводит перевод публикации.

Британские журналисты напоминают, что в последние годы Великобритания систематически расширяла санкционные списки в отношении российских компаний и физических лиц, стремясь нанести ущерб экономике и вооружённым силам России. Недавние новые меры вызвали жёсткий ответ Москвы. Mirror пишет, что Кремль обвинил Великобританию в истеричной русофобии и опубликовал собственный санкционный список, в который вошли наиболее «ненавистные британцы».

Согласно данным Mirror, под российские санкции попали 21 политик, представляющие основные политические партии Великобритании. В их числе 15 депутатов и 6 лордов. В опубликованном списке значатся пятеро представителей Лейбористской партии, восемь депутатов от Либерально-демократической партии, один член Демократической юнионистской партии и один депутат от Шотландской национальной партии. Все они обвиняются Москвой в активном распространении антироссийской риторики.

Как отмечает Mirror, ответные действия России вызвали недовольство в британском политическом истеблишменте. Издание обвиняет Москву в обострении и без того напряжённых отношений между двумя странами. При этом журналисты указывают, что подобные меры уже не являются новостью: ранее российские санкции затрагивали отдельных представителей Лондона.

Интересно, что реакция обычных британцев на произошедшее оказалась далеко не однозначной. Многие пользователи Mirror в комментариях к статье признались, что понимают и даже поддерживают раздражение России действиями британского правительства. Один из читателей с иронией отметил, что, по старой русской поговорке, если утром два соседа были друзьями, а к вечеру стали врагами, значит, к ним заходил в гости кто-то из Британии. Другой пользователь с сарказмом посетовал на то, что в российский санкционный список не попал премьер-министр Кит Стармер, добавив, что «мы его тоже не хотим».

На фоне продолжающегося обострения российско-британских отношений этот шаг Москвы стал ещё одним сигналом о том, что терпение Кремля в ответ на антироссийскую политику Запада подходит к концу.