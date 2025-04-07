Турецкие горы могут хранить секрет, будоражащий умы тысячелетия. Международная команда исследователей готовится проверить смелую гипотезу: именно в геологической аномалии Дюрупинар покоятся остатки судна, описанного в Книге Бытия.

“Мы находимся в шаге от проверки одной из величайших легенд человечества”, – заявляет геолог Эндрю Джонс.

Новое исследование стартует после сенсационного открытия 2023 года: скальные слои района сохранили минеральные отпечатки глобального катаклизма, датируемого эпохой первых цивилизаций. При аэрофотосъёмке четко просматривается контур, повторяющий размеры библейского ковчега – 150 метров в длину, с характерными “палубами” и “сужением” в носовой части.

Предыдущие экспедиции выявили парадоксальные детали:

присутствие окаменелых морских ежей в горных породах

глинистые прослойки, характерные для приливных зон

аномалии почвы, указывающие на возможные полости

Грядущая фаза исследований предусматривает технологичный подход. Турецкие учёные из университетов Стамбула и Анкары применят радиолокаторы субповерхностного зондирования и спектральный анализ глубоких слоёв. Только после составления 3D-карты объекта будет решаться вопрос о тактильных раскопках.

Что разделяет научное сообщество: версии о происхождении аномалии колеблются от оползня бронзового века до ритуального комплекса древних мореходов. Церковные эксперты осторожны в оценках, подчёркивая символическое значение легенды независимо от археологических доказательств.

Проект уже вызвал волну интереса среди палеоклиматологов. Изучение «потопных» отложений может пролить свет на реальные события, вдохновившие библейских авторов – возможно, локальные наводнения в Месопотамии или резкое повышение уровня Чёрного моря.

Через два года учёные обеют предоставить окончательный ответ: природный феномен или рукотворный объект скрывается под слоями вулканического туфа. В случае подтверждения “кораблеподобной” природы образования это станет отправной точкой для пересмотра истории древней навигации.