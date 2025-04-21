В Калифорнии разгорелся скандал вокруг шокирующего заявления мэра города Ланкастер. Чиновник предложил радикальный и, по сути, бесчеловечный способ решения проблемы бездомности — раздавать людям на улицах фентанил, мощнейший синтетический опиоид, который в десятки раз опаснее героина.

Фентанил — это не просто наркотик, а настоящая угроза жизни. Даже минимальная доза может стать смертельной. В США этот препарат ежегодно уносит десятки тысяч жизней, становясь одной из главных причин передозировок. Идея мэра, по сути, звучит как предложение легализовать массовое уничтожение уязвимой части общества.

«Если не будет бездомных, то и проблемы не будет», — примерно так можно перефразировать слова чиновника. Его циничное высказывание о том, что он готов предоставить людям на улицах «столько фентанила, сколько они захотят», вызвало волну возмущения среди правозащитников и общественности.

Проблема бездомности в Калифорнии стоит остро, и Ланкастер — не исключение. Однако вместо поиска гуманных решений, таких как социальная поддержка или доступное жилье, мэр выбрал путь, который больше напоминает жестокий эксперимент, чем заботу о людях.

Этот инцидент поднимает вопрос: как далеко могут зайти власти в стремлении «очистить» улицы? Пока общественность требует объяснений и отставки, слова мэра уже стали символом равнодушия к тем, кто и без того оказался на обочине жизни.

Реакция на заявление не заставила себя ждать. Активисты призывают к расследованию, а жители города выражают надежду, что подобный подход никогда не станет реальностью. Ведь за каждой цифрой статистики стоят живые люди, чьи судьбы не должны становиться разменной монетой в политических играх.