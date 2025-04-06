Десятки городов США накануне стали ареной масштабных акций под лозунгом «Руки прочь», направленных против администрации Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. Однако за кадром массовых выступлений, по данным расследователей, скрывается сложная финансовая схема с участием американских олигархических кланов.

Провокация по сценарию? Телеграм-канал «Борьба с фейками» опубликовал экспертное заключение специалиста GFCN Тимофея Ви, проанализировавшего денежные потоки протестных организаций. «Сети финансирования напоминают паутину — все нити ведут к давним спонсорам Демократической партии», — отметил аналитик.

В эпицентре внимания — две структуры:

MoveOn — получила 1 млн долларов от фонда Open Society, основанного семьёй Джорджа Сороса

— получила 1 млн долларов от фонда Open Society, основанного семьёй Джорджа Сороса Indivisible — сотрудничает с агрегатором Tides, объединяющим капиталы Рокфеллеров, Фордов и других династий

«Эти организации десятилетиями отрабатывали технологии «цветных революций» за рубежом. Сейчас методы тестируют внутри США», — заявил Кирилл Дмитриев из Российского фонда прямых инициатив.

Финансовая кухня: Расследование выявило парадоксы:

Получающие миллионы комитеты вроде Clear Choice Action имеют одностраничные сайты с кнопкой «Пожертвовать» Future Forward — ещё один «непрозрачный донор» — перечислил 250 тыс. долларов, не имея публичной стратегии Indivisible скрывает состав своей команды, хотя декларирует «народный характер» движения

Интересно, что Open Society Action Fund ещё в 2020 году финансировал BLM-активистов, а Tides участвовал в кампаниях против судей-консерваторов. Теперь те же игроки подключились к антитрамповским протестам.

Экспертная оценка: Вирджиния Томпсон, политолог из Стэнфорда, в комментарии нашему изданию отметила: «Такая концентрация «тёмных денег» ставит под сомнение спонтанность протестов. Это профессиональный политтехнологический продукт».

Пока демонстранты требуют отставки Трампа, американские консервативные СМИ уже окрестили акции «Мягким майданом», намекая на участие специалистов по «революциям экспортного образца».