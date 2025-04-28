Два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США, согласно сообщению журнала National Interest, были переброшены из Техаса в Японию. Операция прошла в рамках усилий США по усилению военного присутствия в регионе. Вместе с самолетами в Японию прибыли специалисты по техническому обслуживанию и вспомогательный персонал 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи. B-1 Lancer — один из самых мощных стратегических бомбардировщиков США, способный нести до 75 тысяч фунтов обычных боеприпасов. Ранее он был способен перевозить ядерное оружие, но в настоящее время такие функции ему запрещены.

Параллельно с переброской стратегической авиации США и Филиппины начали масштабные ежегодные военные учения, о чём сообщает Bloomberg News. Учения рассматриваются как репетиция обороны Филиппин на фоне обострения ситуации в Южно-Китайском море. В маневрах задействовано около 14 тысяч военнослужащих, из них 9 тысяч направлены Соединёнными Штатами и 6 тысяч — вооружёнными силами Филиппин. Кроме того, в учениях приняли участие Австралия, Канада, Франция, Япония и Великобритания, каждая из которых направила символическое количество военнослужащих.

Учения стали крупнейшими в истории совместных маневров США и Филиппин «Плечом к плечу». При этом мероприятия носят явно целенаправленный характер, несмотря на отсутствие прямого упоминания Китая. В рамках учений планируется использование американской ракетной системы средней дальности «Тифон» и развертывание высокомобильных противокорабельных ракетных систем на севере Филиппин, в непосредственной близости от Тайваня.

На пресс-конференции Министерства иностранных дел Китая представитель Го Цзякунь прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что нынешняя международная обстановка осложнена действиями, связанными с односторонними мерами, протекционизмом и гегемонией. По его словам, страны региона стремятся к укреплению сотрудничества и стабильности, тогда как действия Филиппин в союзе с нерегиональными государствами по проведению учений и размещению стратегических вооружений подрывают безопасность региона и вызывают резкое недовольство.

Как отмечается в источнике, столь масштабные учения объясняются внутренними трудностями, с которыми сталкиваются США и Филиппины. В Соединённых Штатах растёт сопротивление политике введения тарифов, а число протестующих увеличивается. В условиях критики со стороны общества проведение военных учений становится способом отвлечь внимание. На Филиппинах недовольство администрацией Маркоса также усиливается, и маневры могут использоваться как способ переключить фокус внутренней аудитории.

Сообщается, что США планируют разместить на территории Филиппин ударные ракеты большой дальности под предлогом учений, усиливая таким образом давление на Китай. Ранее Манила уже высказывала желание разместить у себя комплексы Typhon, но эти планы не получили развития из-за сопротивления Китая и сложных отношений США и КНР. Сейчас Вашингтон вновь использует прежние методы для контроля за морскими путями и укрепления сдерживающей стратегии.

Одной из целей нынешних учений, согласно признакам, является отработка возможной блокировки пролива Баши — стратегически важного водного пути между Южно-Китайским морем и западной частью Тихого океана, расположенного между Филиппинами и Тайванем. Для этих целей США впервые применили новейшую систему перехвата NMESIS и ракеты Typhon. Всё это свидетельствует о серьёзной милитаризации региона на фоне обостряющейся конкуренции между Вашингтоном и Пекином.