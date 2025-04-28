Маршал Военно-воздушных сил Индии Сумит Мукерджи признался, что российский МиГ-25Р оставил на него неизгладимое впечатление и стал самым потрясающим самолетом в его жизни.

Своими эмоциями он поделился в интервью порталу Daxe, рассказав журналистам о тех моментах, которые произвели на него наибольшее впечатление.

«МиГ-25Р — превосходный летательный аппарат, идеально подходящий для выполнения своих задач. Он дает пилоту ощущение огромной силы, непобедимости и полной уверенности в миссии», — отметил военный.

Мукерджи подчеркнул, что описать МиГ-25Р можно всего одной фразой: «Поймай меня, если сможешь». Он особо выделил впечатляющие характеристики самолета — объем топливного бака, высокую скорость полета, продуманный дизайн кабины, комфорт для пилота и уникальные маневренные качества.