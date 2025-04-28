Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Маршал Военно-воздушных сил Индии Сумит Мукерджи признался, что российский МиГ-25Р оставил на него неизгладимое впечатление и стал самым потрясающим самолетом в его жизни.

Своими эмоциями он поделился в интервью порталу Daxe, рассказав журналистам о тех моментах, которые произвели на него наибольшее впечатление.

«МиГ-25Р — превосходный летательный аппарат, идеально подходящий для выполнения своих задач. Он дает пилоту ощущение огромной силы, непобедимости и полной уверенности в миссии», — отметил военный.

Мукерджи подчеркнул, что описать МиГ-25Р можно всего одной фразой: «Поймай меня, если сможешь». Он особо выделил впечатляющие характеристики самолета — объем топливного бака, высокую скорость полета, продуманный дизайн кабины, комфорт для пилота и уникальные маневренные качества.

«Это был настоящий зверь с колоссальной мощью. Некоторые описывали его как “двигатель с местом для пилота и некоторой авионикой”», — добавил маршал.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней