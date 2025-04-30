В Тамбовской области зафиксирован тревожный сигнал: в 2025 году сюда завезли малярию из африканских стран. Это не первый случай — три года назад, в 2023-м, регион уже сталкивался с подобной угрозой, сообщают в местном Роспотребнадзоре.

Что настораживает ещё больше, так это присутствие в области малярийных комаров. Эти насекомые, при стечении обстоятельств, могут стать переносчиками инфекции, заражая людей друг от друга. Риск локальной вспышки, пусть и небольшой, всё же существует.

Малярия — не просто недомогание, а серьёзный удар по здоровью. Жар, изнуряющая слабость, головная боль, тошнота и боли в животе — вот лишь часть симптомов, которые могут накатить волной. Диагноз ставят только после анализа крови, когда под микроскопом находят возбудителя.

Представьте: вы вернулись из поездки по жарким странам, а через год или два вдруг чувствуете себя разбитым. Это может быть не просто усталость. Роспотребнадзор настоятельно советует не игнорировать такие сигналы, особенно если вы посещали регионы, где малярия — частый гость.

Ведомство обращается к жителям с простым, но важным призывом: при малейших подозрениях на болезнь обращайтесь к врачу. И обязательно упомяните о своих путешествиях в эндемичные зоны, даже если они были несколько лет назад. Время здесь — не союзник.

Этот случай — напоминание, что глобальный мир таит скрытые риски. Одна поездка может обернуться угрозой не только для вас, но и для окружающих. Внимательность и своевременная реакция — лучший щит против таких нежданных “сувениров” из далёких стран.