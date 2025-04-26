Астрономы сообщили об обнаружении в пределах нашей галактики, Млечного Пути, весьма необычного объекта, который уже окрестили “зомби-звездой”. Этот космический объект представляет собой магнетар и движется с впечатляющей скоростью, превышающей 177 тысяч километров в час.

Обнаруженный объект, получивший обозначение SGR 0501+4516, является магнетаром — типом нейтронной звезды с экстремально мощным магнитным полем.

Сила магнитного поля магнетара настолько велика, что, как отмечают специалисты, при приближении к Земле на достаточно небольшое расстояние такое космическое тело могло бы представлять смертельную угрозу для всего живого.

“Зомби-звезда” SGR 0501+4516 находится на расстоянии около 15 тысяч световых лет от нашей Солнечной системы. Наблюдения за ней велись с использованием данных, полученных космическим телескопом Hubble и аппаратом Gaia. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления о формировании магнетаров. Ранее в астрономии считалось, что эти экзотические объекты рождаются исключительно в результате взрыва массивной звезды (сверхновой), после которого остается быстро вращающаяся нейтронная звезда с исключительно сильным магнитным полем. Однако анализ траектории движения SGR 0501+4516, проведенный исследователями, исключает такой сценарий его образования.

Вместо этого ученые предложили альтернативную гипотезу происхождения SGR 0501+4516. Они полагают, что этот магнетар мог образоваться путем прямого коллапса белого карлика. Обычно коллапс белого карлика завершается мощным взрывом сверхновой типа Ia, но существует редкая возможность, что звезда может сжаться в магнетар, минуя стадию катастрофического взрыва.