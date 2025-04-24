Российские войска усиливают давление на днепропетровском направлении, продвигаясь вперед с упорством, которое вызывает тревогу у украинских военных. Лейтенант ВСУ, известный под позывным Алекс, поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что за последнюю неделю ВС РФ надёжно закрепились в районе населенных пунктов Успеновка и Надеждинка, постепенно вгрызаясь в оборону.

По словам офицера, российские силы не просто удерживают позиции, а стремятся выйти к административной границе региона. Это направление становится для них приоритетным, и они бросают в бой всё, что есть в арсенале. С 24 апреля штурмы идут при поддержке боевых машин пехоты, легкой авиации и даже мотоциклов, что добавляет стремительности их манёврам.

Если взглянуть на ситуацию глазами украинских военных, то картина вырисовывается напряжённая. Каждый метр земли даётся с трудом, а русские бойцы и не собираются сбавлять темп. Алекс подчёркивает, что такие атаки — не разовые вылазки, а часть продуманной стратегии.

Информацию о продвижении подтверждают и другие источники. Украинский аналитический проект DeepState ранее сообщал, что российские войска заняли новые рубежи вблизи сёл Запорожье и Котляровка. Это не просто точечные успехи, а сигнал о том, что давление на регион нарастает.