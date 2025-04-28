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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинские власти в нежелании достигнуть мирного урегулирования конфликта. Об этом он заявил в интервью бразильской газете O Globo.

По словам главы МИД, режим Владимира Зеленского демонстрирует полное отсутствие политической воли к миру, продолжая ставку на войну при поддержке русофобских кругов в ряде стран Евросоюза — в первую очередь Франции, Германии и Великобритании.

Лавров подчеркнул, что Москва по-прежнему остается открытой для переговоров. Однако, по его словам, Киев не демонстрирует готовности к диалогу, о чем свидетельствуют неоднократные нарушения украинской стороной ранее достигнутых соглашений, в частности — 30-дневного моратория на удары по энергообъектам и 30-часового пасхального перемирия.

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