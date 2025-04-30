Представьте: вы идёте по Таймс-сквер, яркие огни Нью-Йорка слепят глаза, и вдруг на одном из огромных экранов появляется загадка. Таймер отсчитывает секунды, а рядом — надпись: «Напиши, чтобы увидеть магию». Никаких логотипов, никаких подсказок. Просто номер телефона и интрига, от которой мурашки по коже.

Любопытство берёт верх. Люди достают смартфоны, отправляют сообщение, ожидая какого-то подвоха. Но вместо рекламы или спама на их счёт падает… $119. Без условий, без мелкого шрифта. Просто деньги. Для кого-то это чашка кофе на неделю, для кого-то — приятный бонус на вечер. Сумма, эквивалентная почти 10 тысячам рублей, моментально превращает интригу в изумление.

Социальные сети взрываются от вопросов. Кто стоит за этим? Мошенники? Благотворители? Пранкеры? Оказывается, это не просто розыгрыш, а хитроумный ход. Акция — часть рекламной кампании нового фильма «Иллюзия обмана 3», который обещает удивлять не только на экране, но и в реальной жизни.

Создатели фильма решили, что лучший способ передать дух магии — это подарить людям настоящий момент волшебства. И, судя по реакции в интернете, у них получилось. Люди делятся скриншотами переводов, обсуждают, на что потратят неожиданный подарок, и ждут премьеры с удвоенным интересом.

Этот трюк на Таймс-сквер — не просто реклама, а напоминание: иногда магия случается там, где её совсем не ждёшь. Даже в центре шумного мегаполиса, среди суеты и спешки, можно наткнуться на чудо. Или хотя бы на $119, которые точно скрасят день.