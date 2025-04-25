Исследователи из Тюбингенского университета раскрыли тайну успеха доисторического суперхищника — Deinosuchus riograndensis, известного как «ужасный крокодил».

Это древнее животное обитало на территории Северной Америки около 75 миллионов лет назад и было настолько крупным, что легко охотилось на динозавров.

Согласно новой статье, опубликованной в Communications Biology, ключ к выживанию и экспансии Deinosuchus оказался в его способности выносить соленую воду. Благодаря наличию солевых желез, которых нет у современных аллигаторов, он мог спокойно обитать в прибрежных болотах и пересекать морские заливы, что позволяло ему распространяться по континенту.

Размеры хищника впечатляют: его тело достигало длины автобуса, а зубы — размеров с банан. Следы укусов на костях динозавров того времени свидетельствуют о его активной охоте на наземных гигантов. Расширяя ареал за счёт толерантности к соленой воде, Deinosuchus стал доминирующим видом в болотистых экосистемах.

Его способность заселять новые регионы сыграла ключевую роль в формировании доисторических экосистем.

Авторы исследования Жюль Вальтер и доктор Мартон Раби отмечают, что полученные данные открывают новые горизонты в понимании эволюционной истории крокодилов, их выживаемости в разных климатических условиях и адаптивных стратегий, позволивших некоторым из них стать одними из самых грозных хищников своего времени.