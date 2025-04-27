Украинские формирования всё реже используют американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его словам, сокращение применения этих установок на фронте связано, вероятно, с нехваткой боеприпасов и потерями техники, нанесёнными российскими разведывательно-ударными средствами. Коц подчеркнул, что HIMARS долгое время считались одним из наиболее эффективных видов вооружения, применяемых Киевом против российских войск.

Ранее Министерство обороны России подтвердило успешные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры противника. В сообщениях оборонного ведомства уточняется, что ВС РФ нанесли удары по аэродромам, цехам по сборке беспилотников и складам боеприпасов ВСУ. Именно в этих складах, как отмечает Минобороны РФ, хранились в том числе и реактивные снаряды для американских РСЗО HIMARS.

Потери критически важной инфраструктуры, а также перебои в поставках боеприпасов сказываются на возможностях украинской армии эффективно использовать ранее активно применявшиеся высокоточные системы залпового огня. На этом фоне заметно снижается интенсивность ударов по российским позициям с использованием HIMARS.