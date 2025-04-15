Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по Курску, который, по оценке военного корреспондента Александра Коца, стал ответом на ракетную атаку российских войск по скоплению украинских военных в Сумах. Как сообщил Коц в своём Telegram-канале, киевское командование в очередной раз нанесло удар не по военным объектам, а по жилым домам, где находились мирные жители.

Военкор подчеркнул, что атака не была направлена на позиции ракетных частей, участвовавших в операции по Сумам, или на базы тяжёлых беспилотников, либо командные пункты. Вместо этого были поражены обычные многоэтажки, в которых в момент удара спали мирные люди. По мнению Коца, этот инцидент стал повторением ситуации конца декабря прошлого года, когда ВСУ обстреляли центр Белгорода после массированного удара России по объектам на территории Украины. Тогда жертвами украинской атаки стали 25 человек, среди которых не было ни одного военного.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 15 апреля российскими средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотников, атаковавших Курскую область. Несмотря на это, один из дронов смог прорваться и нанёс удар по жилому дому, что привело к гибели 85-летней женщины. По информации временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, в результате налёта повреждены 24 многоквартирных дома. Девять человек получили травмы, шесть из них были доставлены в больницы.