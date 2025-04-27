Новейшие технологии позволили сделать сенсационное открытие в самом сердце одного из Семи чудес света. Международная команда исследователей из проекта ScanPyramids, используя метод мюонной томографии, обнаружила ранее неизвестное крупное пространство внутри Великой пирамиды Хеопса в Египте.

Находка, описанная в авторитетном научном журнале Nature, может кардинально изменить представления о методах строительства и назначении древнего монумента.

Суть метода заключается в регистрации мюонов – частиц, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли. Проникая сквозь камень, мюоны позволяют создавать трехмерные карты внутренних структур, недоступных для других методов исследования. Именно так ученым из Франции, Японии и Египта удалось выявить над Большой галереей пирамиды пустоту длиной около 30 метров, по размерам сопоставимую с пассажирским самолетом.

“Это самое значительное открытие внутри пирамиды Хеопса за многие десятилетия,” – говорится в отчете ScanPyramids. – “Мы пока не можем с уверенностью сказать, что это – скрытое хранилище, конструктивный элемент для распределения веса или помещение ритуального назначения. Однако его монументальные размеры и стратегическое расположение указывают на исключительную важность”.

Открытие вызвало живой интерес и в России. Доктор физико-математических наук Ирина Ткачева, заведующая лабораторией прикладной физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в комментарии для издания “Новосвят” отметила, что технология мюонной томографии активно развивается и в России, в том числе в ее университете, для исследования не только археологических памятников, но и природных объектов, например, вулканов.

По мнению российского ученого, обнаруженная полость может быть ключом к пониманию сложных инженерных решений, применявшихся древними египтянами около 4500 лет назад.

“Структура пирамид гораздо сложнее, чем просто усыпальницы фараонов. Возможно, эта полость играла роль в сложной системе разгрузочных камер или даже имела астрономическое значение,” – предположила Ткачева.

Находка также спровоцировала споры в научном сообществе. Одни эксперты призывают к максимальной осторожности, опасаясь повредить уникальный памятник при попытке дальнейшего исследования полости. Другие настаивают на необходимости как можно скорее узнать, что скрывается внутри, ведь там могут находиться артефакты, способные пролить свет на неизвестные страницы истории Древнего Египта.

Команда ScanPyramids уже планирует следующие этапы исследований с применением более совершенных детекторов. Ученые из СПбГУ выразили готовность присоединиться к проекту и предоставить свои наработки в области мюонной томографии.