Всего за 15 лет стартап из Поднебесной перевернул представление о доступных технологиях. Сегодня Xiaomi — это не просто бренд смартфонов, а многопрофильный гигант, бросивший вызов Tesla в производстве электрокаров. Как скромный проект восьми энтузиастов стал глобальным феноменом?

Гаражные амбиции

Идея создания Xiaomi родилась из книги о становлении Apple. Лэй Цзюнь, вдохновившись историей Стива Джобса, собрал команду единомышленников в 2010 году. Ирония судьбы: будущий CEO поступил в IT-вуз “за компанию”, а позже построил империю с оборотом $37 млрд.

“Наш логотип MI — это не только Mobile Internet. Для нас это всегда Mission Impossible”, — повторяет Цзюнь на каждой презентации.

Смартфонная революция

Первый удар по рынку Xiaomi нанесла в 2011 году. Модель Mi1 с топовым процессором и HD-экраном стоил $300 — вдвое дешевле аналогов. Маркетинговая стратегия шокировала конкурентов: продажи только через сайт, нулевые затраты на рекламу, ориентация на сарафанное радио.

2013: Mi3 с алюминиевым корпусом стал хитом в 21 стране

2015: Мировой рекорд — 2,11 млн проданных телефонов за сутки

2021: Каждые 3 секунды в мире покупают Mi Band

Экосистема вместо гаджетов

Когда в 2014 году появился первый фитнес-браслет за $15, аналитики крутили пальцем у виска. Сегодня 80% доходов компании приходится не на смартфоны, а на “умные” устройства:

Роботы-пылесосы Снизили стоимость сегмента в 5 раз Электроскутеры Лидеры продаж в 38 странах Умные люстры Управление жестами и голосом

Автомобильный Голиаф

SU7 — не просто электрокар. Это вызов устоявшейся иерархии. При вдвое меньшей цене относительно Porsche Taycan, китайский седан предлагает:

→ 800 км пробега от одной зарядки

→ Разгон до 100 км/ч за 2,78 сек

→ Экосистему из 5000 сопутствующих гаджетов

От шокирующего рынок Mi1 до войны с Tesla — путь Xiaomi доказывает: в эпоху цифровых технологий доминируют не гиганты, а те, кто смеет переписывать правила игры. Следующая остановка — битва за “умные” города и нейроинтерфейсы. Сомневаетесь? В 2010-м году смартфоны за $300 тоже вызывали у людей искреннюю улыбку.