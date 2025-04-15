Китайская армия провела масштабные военные учения под названием «Strait Thunder-2025A» в районе Тайваньского пролива. Об этом сообщает издание Global Times. Маневры стали ответом на нарастающее внешнее давление со стороны США и их союзников, которые обвиняют Пекин в дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ в КНР подчеркнули, что проводимые действия — это внутреннее дело страны, направленное на защиту суверенитета. Пишет rznonline.ru.

Вашингтон, по данным источника, консолидировал коалицию из 30 стран с целью усиления давления на Китай, используя тайваньский вопрос как рычаг влияния. Помимо регулярных военных патрулей вблизи острова, США наращивают политическое взаимодействие с представителями властей Тайваня и одновременно ограничивают китайские технологические компании через санкционную политику.

Союзники Соединенных Штатов, включая Японию, также усилили активность в регионе. Токио направил корабли и авиацию Сил самообороны, стремясь таким образом закрепить свои позиции и воспользоваться ситуацией для укрепления оборонного потенциала. На Филиппинах рассчитывают на экономическую и военную поддержку со стороны США, а Евросоюз — несмотря на географическую удалённость — оказался втянут в эту кампанию. Многие из 27 стран ЕС выразили поддержку США, опасаясь последствий отказа или следуя общим политическим установкам.

Тем временем китайские власти продолжают проводить активную дипломатическую работу, разъясняя свою позицию международному сообществу. Представители Министерства обороны и МИД КНР заявили, что учения в Тайваньском проливе являются законными, а любые попытки вмешательства в ситуацию рассматриваются как посягательство на внутренние дела страны.

На фоне обострения международной обстановки Китай продолжает укреплять военный и экономический потенциал. Народно-освободительная армия наращивает присутствие в районе пролива, модернизирует флот и регулярно проводит военные тренировки. Одновременно Пекин усиливает экономическое влияние за счет глобальных инфраструктурных проектов, таких как инициатива «Один пояс, один путь».

Пекин намерен отстаивать свою позицию по Тайваню без компромиссов. Власти КНР дали понять, что суверенитет страны будет защищён всеми доступными средствами — дипломатическими, военными и экономическими.