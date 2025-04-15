Пока власти США объявляли о принятии закона о сдерживании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе с бюджетом в 80 миллиардов долларов, Пекин нанес символический, но весьма чувствительный удар по престижу американской разведки. Китайская спутниковая компания Chang Guang опубликовала детальный снимок Белого дома, сделанный с орбиты аппаратом «Цзилинь-1», который, по мнению американского издания War Zone, оказался качественнее изображений, поступающих с американских спутников-шпионов. Пишет rznonline.ru.

Разрешение снимка, сделанного с высоты 500 километров, составило 0,7 метра, что позволяет уверенно различать не только контуры зданий, но и мелкие детали на поверхности. При этом китайская система способна не просто фиксировать объекты, но и отслеживать их в движении. Ещё в 2020 году в Китае продемонстрировали, как их спутник вел в реальном времени американский истребитель F-22, фиксируя даже его обшивку — тем самым ставя под сомнение устойчивость концепции «невидимости» для РЛС.

По данным китайского Центра применения спутниковых космических ресурсов, возможности группировки используются не только в военной, но и в гуманитарной сфере. Так, во время землетрясения в Мьянме в 2023 году было оперативно задействовано 14 спутников, которые за трое суток провели более 20 съёмок. Китайские операторы смогли зафиксировать даже подземные объекты и разрушенную инфраструктуру.

Примером технического превосходства стало и успешное избегание китайскими спутниками слежки со стороны американских аппаратов. В 2021 году китайский спутник №12 зафиксировал попытку наблюдения со стороны американского №270 и оперативно ушёл в зону освещения. В 2022 году похожий эпизод повторился — китайский спутник не только ушёл от слежки, но и сделал снимок своего «преследователя».

По информации, опубликованной в Global Times и Foreign Policy, китайская спутниковая система становится также экспортным инструментом. Например, Пакистан использует «Цзилинь-1» для наблюдения за ситуацией в Кашмире, а некоторые африканские страны арендуют доступ к спутникам КНР для отслеживания перемещений вооружённых группировок. В итоге, как указывают западные аналитики, Китай превращает космическую разведку в доступную и массовую услугу, угрожая монополии США в этой сфере.