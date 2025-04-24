Впервые в истории китайская армия перебросила свои авиационные силы за тысячи километров от родных границ, чтобы принять участие в совместных учениях с Египтом. Более 6000 километров преодолели не только современные истребители J-10C, но и тяжелые транспортники Y-20, заправщики и дальние радары KJ-500. Этот шаг, как гром среди ясного неба, заставил Вашингтон обратить внимание на растущую военную мощь Пекина.

Маневры, развернувшиеся на одной из египетских авиабаз, стали не просто тренировкой, а настоящей проверкой для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Впервые Пекин показал, что способен не только участвовать в зарубежных операциях, но и выстраивать сложную логистику в далеких регионах. Транспортные Y-20, сравнимые по характеристикам с западными аналогами, доказали, что Китай готов к серьезным вызовам вдали от дома.

Для Египта эти учения — не только военный, но и политический сигнал. Каир, который долгое время пытался обновить свой авиационный парк, ранее рассчитывал на американские F-35, но сделка сорвалась. Теперь на горизонте маячит альтернатива — китайские J-10C, которые сочетают высокие технологии с доступной ценой. Неудивительно, что в Пентагоне это вызвало тревогу: появление китайских истребителей в регионе может переписать расклад сил.

Но дело не только в авиации. Учения стали тестом на слаженность и устойчивость китайской системы управления. Организация такой масштабной операции потребовала от НОАК филигранного планирования. И результат впечатляет: Китай демонстрирует, что больше не ограничивается ролью регионального игрока, а претендует на глобальное влияние.

Одновременно с этим в Средиземном море прошли совместные военно-морские маневры Египта и России. Этот факт усиливает ощущение, что Каир постепенно отходит от западного курса, делая ставку на сотрудничество с восточными державами. Для Египта это шанс укрепить свою независимость в условиях меняющегося мирового порядка.

Для США происходящее — не просто новость, а повод пересмотреть свои позиции на Ближнем Востоке. Китай, которого Вашингтон привык называть главной угрозой, теперь на деле показывает, что способен проецировать силу далеко за пределы Азии. И это уже не теория, а реальность, с которой придется считаться.

В перспективе сотрудничество Пекина и Каира может выйти на новый уровень. Потенциальные поставки китайской техники в Египет — это не только экономическая выгода для Китая, но и способ закрепить влияние в стратегически важном регионе. А для местных властей — возможность диверсифицировать партнеров и не зависеть от одного центра силы.