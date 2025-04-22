Китай провёл демонстрационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-31АГ», вызвав резкую реакцию со стороны американского военного командования. Как сообщает китайский источник Sohu, ракета стартовала с северо-запада пустыни Гоби и преодолела расстояние порядка 12 тысяч километров, завершив полёт в юго-восточной части Тихого океана. Высокая точность попадания в цель и демонстрация технических возможностей нового носителя стали поводом для оперативных мер со стороны Пентагона. Перевод статьи представлен изданием Discover24.ru.

Ракета была запущена с мобильной установки, развёрнутой на обычной дороге. От момента выхода пусковой установки на позицию до старта прошло менее 15 минут. Это подчёркивает мобильность комплекса и его способность к быстрому развёртыванию. «Дунфэн-31АГ» работает на твёрдом топливе, что обеспечивает быструю готовность к пуску — в отличие от американских ракет «Минитмен-3», которые требуют предварительной заправки.

Одной из ключевых особенностей китайской ракеты является оснащение разделяющимися боевыми блоками с индивидуальным наведением. Это делает перехват затруднительным: каждый блок может маневрировать и наводиться на отдельную цель, а сектор действия систем ПРО оказывается перегружен ложными целями и поддельными траекториями. При вхождении в атмосферу боевая часть достигала скорости до 25 Махов, что в разы превосходит характеристики самолётов пятого поколения.

По заявлению источника, испытательный пуск оказался максимально точным: погрешность попадания не превысила 100 метров. Система американской противоракетной обороны, в том числе размещённая на базе на острове Гуам, срочно обновляла программное обеспечение, а авианосная ударная группа США сместилась от побережья на 300 морских миль.

Ракета использует китайскую систему навигации «Бэйдоу» и, по утверждению источника, не зависит от спутниковых каналов связи, подконтрольных США. Это усиливает автономность комплекса и снижает риски потери управления при активном радиоэлектронном противодействии.

Кроме мобильных шасси, Китай также разрабатывает железнодорожную версию пусковых установок. Такие комплексы способны скрываться в грузовых составах, что делает их малозаметными для разведки. Это создаёт постоянную угрозу, на которую невозможно отреагировать заранее.

По состоянию на текущий момент, Ракетные войска Китая нарастили боевые мощности — в регионе Тяньшуй (провинция Ганьсу) в этом году оснастили дополнительно два батальона. Общее количество комплексов, по утверждению источника, перевалило за три цифры.

Сравнивая испытания, автор материала упоминает, что одна из последних проверок американской ракеты «Минитмен-3» завершилась падением в океан, в то время как «Дунфэн» успешно выполнил миссию. Это, по мнению источника, подчёркивает технологическое превосходство Китая в сфере стратегических вооружений и усиливает роль баллистических ракет как инструмента ядерного сдерживания.