Неудача миссии «Луна-25» в августе 2023 года стала болезненным, но важным уроком для российской космонавтики. Аппарат, который должен был стать первым за почти 50 лет российским исследователем спутника Земли, потерпел крушение, столкнувшись с лунной поверхностью. Однако, как отмечают эксперты, каждая авария – это шаг к совершенству. Глава Института космической политики Иван Моисеев подчеркнул, что грубые ошибки, допущенные при запуске, уже проанализированы, и это должно повысить шансы на успех в будущем.

По словам Моисеева, провал миссии обошелся стране в 12 миллиардов рублей. Повторный запуск, хотя и будет дешевле, не принесет значимых научных результатов. Главная цель – отработать технологии и избежать повторения ошибок. Ведь, как гласит старая поговорка в космической отрасли, одна неудача учит больше, чем десяток триумфов.

Что касается будущих планов, то ориентировочные сроки новых миссий намечены на 2027 и 2028 годы. Правда, точность этих дат пока под вопросом. При этом Моисеев уточняет, что предстоящие станции не будут совершать посадку на Луну – самый сложный этап миссии. Их задача ограничится выходом на орбиту, что снижает риски.

Отдельно эксперт коснулся темы сотрудничества с Китаем в рамках лунной программы. По его мнению, пока оно носит скорее политический характер и не приносит реальных изменений. Китай получил доступ к ряду российских технологий, но сам не делится своими разработками и не предоставляет инвестиций.

Так называемая Международная лунная станция, о которой говорят в контексте совместного проекта, пока остается лишь концепцией. Это, по сути, сборная солянка из старых задач, которые ранее ставили перед собой обе страны. Конкретных вложений в проект нет, а взаимодействие сводится к стандартной практике – установке российских приборов на китайские аппараты.

Несмотря на трудности, российская космонавтика продолжает двигаться вперед. Неудача «Луны-25» – это не приговор, а вызов. И если верить экспертам, каждый такой промах лишь закаляет технологии, делая будущие миссии надежнее. Осталось дождаться, когда слова превратятся в дела, а Луна снова окажется в зоне досягаемости.