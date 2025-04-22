Сообщение South China Morning Post о том, что Китай испытал «неядерную водородную бомбу», вызвало бурную реакцию в китайском сегменте интернета и стало поводом для обсуждения среди местных СМИ. В заголовках появилась формулировка, будто речь идёт об оружии, сопоставимом по мощности с ядерным. Однако детальный анализ научной статьи, на которую ссылается издание, показывает — такие утверждения далеки от реальности. Перевод представлен изданием Discover24.ru.

По данным источника, в испытаниях не использовались ни уран, ни плутоний. Речь идёт об активации гидрида магния — вещества, при детонации которого выделяется водород, вступающий в горение. Реакция сопровождается кратковременным повышением температуры до тысячи градусов Цельсия и продолжается около 15 секунд. Это больше похоже на управляемую последовательность химических взрывов, нежели на термоядерный синтез, лежащий в основе водородной бомбы.

Важно понимать, что настоящие водородные бомбы используют дейтерий и тритий — изотопы водорода, способные вступать в реакцию синтеза лишь при экстремальных условиях. Такие температуры достигаются только при детонации атомного заряда, запускающего термоядерную цепную реакцию. В «неядерной» версии ничего подобного не происходит — реакция чисто химическая, не сопровождается высвобождением энергии, сравнимой с ядерной.

Более уместно говорить не о «неядерной водородной бомбе», а об усовершенствованной термобарической боевой части. В основе работы такого оружия — двойной взрыв: сначала высвобождается облако горючего вещества, затем оно воспламеняется, создавая ударную волну и высокотемпературное воздействие. Как правило, такие системы эффективны против целей в закрытых пространствах — пещерах, тоннелях и укреплённых сооружениях. Там они не только наносят урон температурой и взрывом, но и создают дефицит кислорода, вызывая удушье.

Новая китайская разработка отличается тем, что её активная фаза горения длится до 15 секунд, что больше обычного для термобарических боеприпасов. Это позволяет ей дольше воздействовать на цель в условиях ограниченного объёма, расширяя тактические возможности. Однако даже при всех её особенностях, ставить это оружие в один ряд с ядерными зарядами некорректно. Мощность ядерного взрыва может достигать десятков и сотен миллионов градусов Цельсия, тогда как здесь речь идёт о температуре, сопоставимой с печами для обжига строительной керамики.

Таким образом, заявления в СМИ о якобы «неядерной водородной бомбе» следует воспринимать с осторожностью. Речь идёт о новом типе обычного вооружения, а не о каком-либо прорыве в ядерной области. Подобные недоразумения возникают из-за совпадения терминов, но их физическая и разрушительная природа — принципиально различна.