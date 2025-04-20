На Ямале цены на картофель бьют рекорды: всего за неделю килограмм этого овоща подорожал на 2,4%. Теперь средняя стоимость в регионе, по данным на 14 апреля, достигает почти 81 рубля. Такую информацию приводит портал ИАС «Мониторинг Ямал», отслеживающий динамику цен на социально значимые продукты.

Разница в стоимости картофеля по разным уголкам округа поражает. Если в Ямальском районе за килограмм просят около 110 рублей, то в Новом Уренгое, Муравленко и Пуровском районе можно найти его дешевле 70 рублей. Для местных жителей такие ценовые «качели» давно стали привычной головной болью.

Не отстает от картофеля и капуста. За ту же неделю ее цена выросла на 1,2%, достигнув отметки в 79,33 рубля за килограмм. Овощи, похоже, становятся настоящей роскошью для ямальских семей.

При этом не все продукты следуют тренду подорожания. Хлеб, например, стал чуть доступнее: его цена снизилась на 1,2%. Однако это слабое утешение на фоне общего роста стоимости базовой продуктовой корзины.

Если взглянуть на картину шире, с начала 2025 года овощи на Ямале уверенно дорожают. Картофель прибавил в цене 15,5%, а капуста и вовсе подскочила на 19,1%, как сообщает окружной департамент экономики. Эксперты связывают это с логистическими сложностями и сезонными факторами.

Жители региона отмечают, что самые высокие ценники традиционно встречаются в Ямальском районе. А вот в Надыме и Ноябрьске овощи остаются более доступными. Но даже там экономить на простых продуктах становится все сложнее.

Для многих ямальцев рост цен на овощи — это не просто цифры, а ежедневный вызов. В условиях Крайнего Севера, где и без того непросто с поставками, каждый рубль на счету. И пока статистика фиксирует подорожание, люди ищут способы уложиться в бюджет.