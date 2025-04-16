Канадские нефтяные компании получают серьёзную финансовую выгоду от экспорта сырья в Соединённые Штаты на фоне изменения конъюнктуры. Как пишет агентство Reuters, производители нефти из Канады сейчас фиксируют существенную непредвиденную прибыль благодаря политике президента США Дональда Трампа, который ограничил поставки венесуэльской нефти, формально не вводя жёстких мер в отношении других поставщиков. Пишет EADaily.

На данный момент Белый дом лишь пригрозил пошлинами, официально не вводя ограничений на импорт из других стран, кроме Венесуэлы. Однако даже таких заявлений оказалось достаточно, чтобы изменить ценовую динамику на рынке. Канадская нефть стала заметно дороже, а дисконт на сорт Western Canada Select (WCS) резко сократился.

По данным американского Управления энергетической информации (EIA), экспорт канадской нефти в США достиг максимального уровня в последнюю неделю марта — 4,42 миллиона баррелей в сутки. В течение первой недели апреля показатель остался почти на том же уровне — 3,94 миллиона баррелей в сутки. Это одни из самых высоких значений за всё время наблюдений.

Как отмечают Reuters и The Financial Times, в этой ситуации особенно выгодной для канадских производителей стала цена на сорт WCS. Скидка на него к американским аналогам нефти опустилась ниже $10 за баррель, что стало минимальным значением за последние пять лет. Такая ценовая конъюнктура позволяет компаниям из Канады нарастить доходы, особенно учитывая, что порядка 90 % их сырья поставляется именно на рынок США.