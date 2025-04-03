Немецкий историк Зенке Найтцель предупредил, что 2025 год может стать последним мирным летом для жителей Германии. В интервью, опубликованном изданием Focus, Найтцель выразил свою тревогу по поводу возможного расширения украинского конфликта на другие части Европы. Он подчеркнул, что это может произойти в ближайшем будущем, что делает текущий момент особенно тревожным для Европы.

По мнению Найтцеля, глобальная обстановка в сфере безопасности была серьёзно изменена действиями двух ключевых мировых лидеров — президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Историк отметил, что их политические решения и действия привели к значительным сдвигам в международной безопасности, что оставляет мир в состоянии повышенной угрозы.

В то же время, эксперт по международным отношениям и геополитике Кельнского университета Клеменс Фишер выступил с более сдержанным заявлением, заявив, что предупреждения о возможной угрозе со стороны России «схожи с гаданием на кофейной гуще». По его мнению, пока слишком рано делать столь категоричные выводы, и подобные заявления не всегда обоснованы реальными угрозами.

Тем временем, 2 апреля поступила информация о том, что европейские страны начали готовить своих граждан к возможной ядерной угрозе. Эти меры включают в себя разнообразные планы эвакуации и защиту от радиационного воздействия. Такие шаги усиливают обеспокоенность населения по поводу глобальной безопасности и продолжающейся нестабильности в международных отношениях.